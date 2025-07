Défense : Thales Alenia Space signe GovSat avec le Luxembourg

Un nouveau contrat pour Thales Alenia Space à Cannes : GovSat. LuxGovSat S.A., joint venture publique-privée entre le gouvernement du Luxembourg et l’opérateur satellite mondial SES, et Thales Alenia Space, ont annoncé hier soir la signature de ce contrat portant sur la fourniture d’un nouveau satellite de télécommunications de défense en orbite géostationnaire, désigné GovSat-2 (le montant n’a pas été donné).

Fonctionnant dans les bandes de fréquences X, Ka et UHF, ce satellite fournira des services de télécommunications sécurisés et résistants au brouillage au ministère de la Défense du Grand-Duché et à ses partenaires. Le satellite sera basé sur la plateforme Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space, réputée pour sa fiabilité et sa disponibilité rapide. En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space sera responsable de la conception, de la fabrication, des tests et de la livraison du satellite, dont la durée de vie nominale en service est supérieure à 15 ans. Ce satellite sera cofinancé par SES et le gouvernement du Luxembourg (le financement de la Direction de la Défense du Grand-Duché est soumis au vote parlementaire du projet de loi correspondant).

“GovSat-2 renforcera la souveraineté du Luxembourg dans le domaine des télécommunications de défense par satellite. Ce nouveau jalon est révélateur d’un rebond potentiel du marché des satellites de télécommunications de défense en orbite géostationnaire. Il conforte également le succès de notre ligne de produits Spacebus 4000, qui totalise à ce jour 42 programmes de satellites, dont 16 basés sur la plateforme Spacebus 4000B2”, a souligné Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space.