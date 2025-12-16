“Délire fiscal” : les chefs d’entreprise azuréens montent aux créneaux

Ils ont été plus nombreux que prévus pour une mobilisation qui avait été montée en à peine une semaine. Quelque 400 chefs d’entreprise du département étaient attendus hier lundi place Garibaldi à l’appel de 16 fédérations des Alpes-Maritimes. Ils étaient près de 500, dirigeants du BTP, de l’industrie, du numérique, du tourisme, du transport ou du commerce…à y avoir répondu. TPE, PME, ETI et startups étaient réunies pour une mobilisation inédite qui en disait long sur leur désarroi, face à une situation qu’ils jugent devenue intenable : fiscalité galopante, empilement de normes, visibilité quasi nulle et défaillances d’entreprises en forte hausse. (Photo WTM : Franck Cannata, président de l'UPE06 a exprimé les inquiétudes des dirigeants d'entreprise. Au premier rang, parmi les représentants des fédérations, le président de la Métropole Christian Estrosi et le président de l'UDR Eric Ciotti).

Le spectre de la disparition de Brandt

Un seul discours au programme. Celui de Franck Cannata. Le président de l’UPE06 a résumé les inquiétudes du monde économique, qui se traduisaient également en quelques slogans inscrits sur des pancartes. “La France qui travaille est ici. Celle qui se lève tôt, qui produit de la richesse. Cette France qui travaille, c'est l'entreprise, ce sont les chefs d'entreprise, les collaborateurs. Cette France, c'est vous tous. Et c'est ensemble, c'est ensemble que nous disons stop”.

Surtaxer les entreprises, a-t-il martelé, revient à fragiliser tout un modèle économique et social, réduire le pouvoir d’achat, affaiblir l’emploi et décourager l’investissement. Avec 70.000 défaillances attendues en France en 2025, “un triste record”, la situation inquiète. L’exemple récent de la disparition de Brandt, symbole industriel, se dresse comme un spectre.

Du "jamais vu en trente ans"

Dans la foule, les témoignages racontent la même lassitude. Anny Courtade, figure emblématique du commerce azuréen, manifestait pour la première fois de sa carrière. “Faire toujours payer plus ceux qui créent la valeur ajoutée devient insupportable” rappelait-elle. D’autres évoquent une activité “sous tension permanente”, des volumes en baisse, des contrats fragiles, une année 2026 déjà sous de mauvais auspices. “On peut fermer demain. Tout devient pesant : la fiscalité, le recrutement, et les normes, encore et toujours les normes.”

L’industrie n’est pas épargnée. Certains font état d’une chute de 20 % du chiffre d’affaires, du “jamais vu en 30 ans”. Entre délocalisations de clients, explosion des coûts de conformité (certifications, cybersécurité, RSE) et perte de compétitivité, les marges se réduisent pour préserver l’emploi. Pour beaucoup, il s’agit de “serrer la vis” et d’attendre une hypothétique reprise ou la concrétisation de projets liés à la Défense.

"Notre pays regorge d'atouts et de talents"

Pour le président de l’UPE, ce n’est pas en tout cas “en taxant plus, en mettant plus de normes, plus de contraintes” qu’on parviendra à redresser l’industrie. “Ce n'est pas non plus en laissant des projets se décaler dans le temps, voire même parfois être abandonnés à la moindre action d'associations prétendues écologies, qu'on y parviendra”.

Et de conclure par incitation à tenir bon dans la tempête actuelle. “Si l'on veut redresser notre pays, il y a urgence. Il faut agir maintenant. Que personne ne compte sur la fatigue et la lassitude de l'entreprise, des chefs d'entreprise et des collaborateurs. Nous ne baisserons jamais les bras. Notre pays regorge d'atouts et de talents. La preuve, vous êtes là, vous en faites toutes et tous partie. Alors, mobilisons nous. Continuons de nous faire entendre ici, sur les Alpes-Maritimes, comme partout ailleurs en France. “