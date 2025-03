Demi-finale Coupe de France : le Cannes-Reims explose les prix

Soupe à la grimace chez les supporters de l'AS Cannes lors de la mise en ligne de places grand public pour la demi-finale Cannes-Reims qui se jouera le 2 avril au Stade Pierre de Coubertin à La Bocca : le prix des billets. Il s'est envolé avec des tarifs allant de 40 à 150 €. Le prix à payer, pour ce match déjà qualifié d'historique, est en tout cas bien plus élevé que pour le match de quart de finale précédent qui avait opposé, dans le même stade cannois, l'AS Cannes à Guingamp. Les places y étaient tarifées de 20 à 90€. Nice-Matin fait ainsi état, dans son édition du jour, de l'indignation de certains supporters qui parlent de tarif "Ligue des Champions" pour ce qui devrait être plutôt une grande fête populaire pour un retour au plus haut niveau de leur équipe. Réponse de l'AS Cannes : les licenciés et abonnés gardent un tarif à 20 € , mais les prix de la demi-finale ont été calculés en tenant compte qu'il n'y a que 8.000 places à Coubertin et qu'il a fallu réaliser des aménagements pour pouvoir accueillir à domicile ce match de demi-finale.