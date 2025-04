Démographie Région Sud 2024 : la natalité baisse et la population vieillit

Une occasion d’actualiser les chiffres de la démographie de la Région Sud. L’Insee vient de publier le bilan démographique régional 2024. Voici les principales données que l’Institut nous résume. Au 1er janvier 2025, Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 5,24 millions d’habitants. Sur les dix dernières années, la population progresse en moyenne de 0,5 % par an, plus vite qu’en France métropolitaine (+0,3 %).

En 2024, les naissances diminuent, mais moins fortement qu’en 2023. Il faut remonter à 1983 pour observer un nombre de naissances aussi faible. Depuis deux ans, ce recul est plus marqué qu’en France métropolitaine. La fécondité s’établit ainsi à 1,67 enfant par femme alors qu’elle était supérieure à 2 enfants il y a dix ans.

La population régionale vieillit : 25% de plus de 65 ans en Région Sud contre 22% en France. Mais le nombre de décès baisse à nouveau, après la forte hausse observée durant la crise sanitaire. Depuis 2022, l’espérance de vie à la naissance croît nettement, pour dépasser son niveau d’avant-crise sanitaire : 86 ans pour les femmes ; 80 ans et 8 mois pour les hommes. Moins de naissances mais moins de décès : du même coup, le solde des naissances et des décès est négatif pour la cinquième année consécutive.