Démographie : la Région Sud reste attractive, mais…

Quelle est l’attractivité de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur ? Continue-t-elle à attirer de nouveaux habitants ou, au contraire, commence-t-elle à en perdre ? Réponse à travers les statistiques de l’année 2021, et l’étude que vient de publier l’Insee : la Région Sud a gagné 2.520 habitants au jeu des migrations avec les autres régions françaises. Ce solde migratoire positif s’établit entre 80.400 installations et 77.880 départs. (Photo DR).

Si la région fait partie de celles qui gagnent des habitants, elle ne figure pas pour autant parmi les plus attractives et se classe seulement en 10ème position des régions françaises avec une croissance de 0,5% de la population sur l’année 2021. A noter qu’avec une vision plus fine au niveau des départements, ce sont le Var et les Alpes-Maritimes qui ont la plus grande attractivité et un solde migratoire positif, les quatre autres départements, dont les Bouches du Rhône, étant au contraire en perte d’attractivité.

La majorité des échanges se font avec les régions voisines vis-à-vis desquelles la région perd des habitants, et avec l’Île-de-France, principale région de provenance des arrivants en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ces échanges, le Var se place comme le département le plus attractif de la région, avec un solde de 4 250 habitants.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, note encore l’Insee, le déficit migratoire concerne principalement les jeunes. À l’inverse, la région attire des actifs en emploi, notamment des cadres. Bien que le solde migratoire soit également positif pour les retraités, la région est bien moins attractive que beaucoup d’autres pour cette catégorie de la population. Comparé à la situation six ans plus tôt (en 2015), le solde migratoire de la région dans son ensemble est stable. Toutefois, l’attractivité auprès des cadres a fortement augmenté.