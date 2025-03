Département des AM : Eric Ciotti restera dans la “Majorité départementale”

Ce n’est pas une surprise, mais une confirmation. Quelques jours avant l’assemblée plénière du Conseil Départemental qui se tient de vendredi matin, il avait été question d’une “paix des braves” au nom du “patriotisme départemental”, face aux turbulences créées par l’alliance d’Eric Ciotti, l’un des piliers du département, avec le RN. C’est ce qu’a confirmé hier sur BFMTV, Charles-Ange Ginesy, président du Département, qui était resté extrêmement prudent jusqu’à présent sur la position à tenir. (Photo DR : une séance du Conseil départemental).

Le quotidien "Nice-Matin" avait ainsi dévoilé il y a une semaine, un accord tacite pour éviter une explosion de la majorité départementale Les Républicains. Un “groupe majoritaire départemental” serait formé, comprenant les LR “historiques” et les conseillers départementaux de la nouvelle UDR (Union des Droites pour la République) d’Eric Ciotti. Cela avec l’aval des poids lourds LR des Alpes-Maritimes (Jean Leonetti, David Lisnard, Michèle Tabarot…). C'est ce qu'a confirmé le président du Département.

Sauf revirement improbable en séance, Eric Ciotti continuera donc de siéger dans le groupe majoritaire qui devient “Majorité départementale”. S’il perd la présidence du groupe (elle reviendra à Charles-Ange Ginesy), il restera président de la puissante commission des finances (le nerf de la guerre). Les 54 conseillers départementaux se répartiront désormais en deux groupes distincts : 40 à la majorité départementale de Charles Ange Ginésy (LR et UDR) et 12 du groupe de Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent du Var, qui réunit des LR, Horizons, UDI, Renaissance, et Indépendants, groupe favorable à Christian Estrosi. Restent deux élus départementaux qui appartiennent à la gauche.