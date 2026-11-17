Le vendredi 20 novembre, l’Assemblée départementale débattra de ses orientations budgétaires dans un contexte de fortes tensions sur les finances locales. Logement, solidarités, santé, collèges et fibre optique figurent aussi à l’ordre du jour.

L’Assemblée départementale des Alpes-Maritimes se réunit en séance plénière le vendredi 20 novembre à 9 h, dans l’hémicycle du Centre administratif départemental, boulevard du Mercantour à Nice. Alors que les finances des collectivités territoriales sont sous forte tension, la séance sera dominée par le débat d’orientations budgétaires pour 2027. Le Département y présentera ses priorités face aux nouvelles contraintes prévues par le projet de loi de finances : une fiscalité stable, la poursuite du désendettement et la préservation de ses investissements. Les élus examineront aussi la décision modificative 2026.

Plusieurs dossiers importants complètent l’ordre du jour. Pour le logement, la Métropole Nice Côte d’Azur entrera au capital d’Habitat 06. Le bailleur bénéficiera d’une nouvelle augmentation de capital de 8 M€, dont 3 M€ apportés par le Département, pour accompagner la production de 2 000 logements en cinq ans.

Le Département versera aussi une contribution exceptionnelle de 4,8 M€ au SICTIAM pour achever le déploiement du réseau public de fibre optique, et examinera ses aides aux communes. Les élus se pencheront encore sur l’autonomie des personnes âgées et handicapées et sur la protection de l’enfance. Ils étudieront le Contrat local de santé 2026-2031, destiné à améliorer l’accès aux soins et la prévention, ainsi que les moyens de fonctionnement des collèges pour 2027, répartis selon une nouvelle méthode. Au titre du GREEN Deal, ils prendront connaissance du rapport annuel sur le développement durable et du bilan d’activité de GREEN Energy 06.