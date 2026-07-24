L'ARCEP a publié le 21 juillet la 8ᵉ édition de son Observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique, qui analyse dans la durée les pannes, les échecs au raccordement et la qualité des raccordements des différents opérateurs. Orange s'y distingue nettement : sur la période d'octobre 2025 à mars 2026, le taux de pannes signalées sur ses réseaux s'établit à 0,06 %, soit deux fois moins que la moyenne nationale de 0,12 %. L'opérateur affiche également l'un des taux d'échecs au raccordement les plus faibles du marché, à 6 %, ainsi que le taux le plus élevé de reprise des malfaçons dans un délai de 30 jours, dépassant 90 %.

Pour Orange, ces résultats confirment, pour la seconde fois consécutive, sa position de leader en matière de qualité de déploiement de la fibre optique, un enjeu que l'opérateur associe à la maîtrise de ses processus, à la formation de ses techniciens et à l'investissement dans des technologies avancées. "Nous nous félicitons des résultats d'Orange dans cet observatoire ARCEP. Ils confirment l'exigence portée par nos équipes sur la qualité des raccordements et sur la reprise rapide des malfaçons", a déclaré Jérôme Hénique, CEO d'Orange France, ajoutant que ses équipes restent mobilisées pour maintenir ces standards et améliorer en continu l'expérience de leurs clients. En France, Orange revendique 34 millions de clients et a par ailleurs été classé n°1 par l'ARCEP pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ᵉ année consécutive.