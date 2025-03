Des “signatures sensorielles” pour Université Côte d’Azur

Université Côte d’Azur a cherché à renforcer l'expression de sa personnalité à travers des signatures sensorielles. Elle a profité aussi du 21 mars, date de l’arrivée du printemps et de la journée mondiale du parfum, pour lancer une signature olfactive et une signature sonore. Elles ont été réalisées grâce à la créativité des étudiants et le savoir-faire des enseignants-chercheurs.

Pour le parfum, Grasse n’était pas loin. La signature olfactive a été créée par les étudiants du MSc Management Flavor and Fragrance d’UCA, et les enseignants-chercheurs de l’Institut d’Innovation et de Partenariats “Arômes Parfums et Cosmétiques”, basé à Grasse.

Baptisé “Fleur d’Azur”, il est expliqué que ce parfum d’intérieur “incarne les essences de notre région : terre & mer. Notes de tête - citron frais, notes de cœur - marine & mimosa et notes de fond - poudré, musc et boisé”. Il s’agit de la première identité olfactive pour et par un établissement d’enseignement supérieur. Réservé aux cadeaux protocolaires, le parfum d’ambiance est proposé en deux formats - diffuseur et spray.

Pour l’identité sonore, l’inspiration est venue des étudiants du MSc Sound Design et Musique à l’écran. Ils ont choisi une composition musicale originale et unique, enregistrée avec le concours de l’Orchestre national de Cannes et du partenaire Dolby sous la direction de Jean-François Trubert, Professeur des Universités en musicologie de l’École Universitaire de Recherche Arts et Humanités. Cette nouvelle identité musicale, est-il précisé, "incarne l’ADN et la vision d’UCA". Elle est déployée dans l’ensemble de ses supports de communication. A vos oreilles et à vos nez !