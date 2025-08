Deux records battus au Top Marques Monaco

Plus de 25.000 visiteurs pour la 18e édition de Top Marques Monaco qui s’est terminée dimanche dernier. Un record d’affluence pour ce salon du grand luxe automobile et des supercars avec environ 200 véhicules hors normes présentés ainsi que des innovations en matière de mobilité. Second record battu dans cette édition : celui du prix obtenu par la Ferrari Enzo de Fernando Alonso lors d’une vente aux enchères d’une quarantaine de Ferrari par MonacoCarAuctionsTM. Elle s’est adjugée à 5,4 M€ ! Le prix d’une superbe villa sur la Côte d’Azur ...et d'un trois pièces dans la Principauté.