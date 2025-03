Deux scale-ups supplémentaires pour la French Tech Côte d’Azur

La French Tech Côte d'Azur renforce son volet scale-up, ces startups engagées dans un changement d'échelle rapide. Elle annonce ainsi l’adhésion à l’association de deux nouvelles Scale Up : AI Verse et Refectory. A noter que, pour adhérer directement à la FTCA en tant que scale-up, il faut générer 𝘂𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗱'𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗱’𝟭 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 d’euros ou avoir effectué 𝘂𝗻𝗲 𝗹𝗲𝘃𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗻𝗱𝘀 𝗱𝗲 𝟮 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀.

AI Verse, à Sophia Antipolis, a été incubée à Inria et a levé 2,5 M€ en 2021. Elle est spécialisée dans la génération procédurale d’images synthétiques entièrement labellisées et optimisées pour l’entraînement de modèles de Deep Learning dédiés à des applications en vision artificielle. Cette méthode permet de générer rapidement des datasets sur mesure à faible coût, améliorant la précision des modèles en fournissant des images adaptées à divers cas d’utilisation. Elle a prouvé son efficacité dans des domaines comme la détection de chutes, d’activités, d’armes ou de véhicules, répondant aux besoins militaires et civils 🤖

Refectory, née dans le Nord de la France et implantée à Mougins, c’est le premier food market en ligne qui révolutionne la pause déjeuner des salariés en France. Depuis 2015, la startup dessert 21 zones urbaines, dont Nice et ses alentours.