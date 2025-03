“Dinner in the sky®” en vedette aux 15èmes Etoiles de Mougins

C’est devenu une étape gastronomique traditionnelle de la rentrée azuréenne : le festival international de la gastronomie “Les Etoiles de Mougins” revient pour sa 15ème édition les 14 et 15 septembre. Il réunira près d’une centaine de chefs avec pour invité d’honneur Guillaume Gomez : ancien chef de l’Élysée et ambassadeur de France de la Gastronomie. (Photo DR : la table dans le ciel de “Dinner in the sky®”).

Au programme du week-end, des démonstrations, des cours de cuisine avec des chefs prestigieux, des ateliers pour enfants, deux concours “Jeune chef Roger Vergé” et “Jeune pâtissier” , des conférences, des séances de dédicaces, et bien d’autres surprises ! Et parmi ces surprises, une attraction toute particulière aussi cette année : “Dinner in the sky®”, une expérience gastronomique qualifiée de “vertigineuse”.

Après Paris, Rome, Beyrouth, Tokyo, Dubaï, Rio ou encore Las Vegas, c’est à Mougins que ce “dîner dans le ciel” fait une halte à l’occasion du festival de la gastronomie. Né sur le strip de Las Vegas en 2009, le concept de cette “table gastronomique volante”a essaimé et s’est répandu sur 64 pays. A Mougins, en plein ciel, une table de 22 personnes suspendue dans les airs avec une grue géante, viendra se rapprocher des étoiles.

Un espace cuisine, placé au centre de la table, permet aux Chefs de préparer et de servir, en toute intimité, un repas d’exception. Seront ainsi proposés chaque jour, deux déjeuners, une pause gourmande ou un brunch (295 € le déjeuner) et des repas servis chaque fois par un chef différent dont Jacques Maximin (MOF), Philippe Joannes (MOF), Davy Tissot (MOF & Bocuse d’or 2021) et bien d'autres MOF et chefs étoilés.