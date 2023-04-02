Fermer le menu
2 avril 2023, par Jean-Pierre Largillet

Dirigeants : Pierre Ippolito et Anthony Borré entrent au Top 100 de Choiseul

Deux Azuréens, Pierre Ippolito (48ème) et Anthony Borré (60ème) font cette année leur entrée dans le Choiseul 100, classement qui liste les cents dirigeants français de moins de 40 ans les plus prometteurs, ceux qui sont considérés comme les leaders économiques de demain. Tous deux figurent en effet parmi les nouveaux lauréats de ce Top 100 de 2023. Pierre Ippolito, 34 ans, est le Directeur Général du Groupe Ippolito (automobile, mais également immobilier et tourisme). Il est aussi depuis près d'un an le président de l'UPE 06. Anthony Borré, 37 ans, est classé au titre de président de Côte d'Azur Habitat. Mais il est aussi premier adjoint au maire de Nice depuis 2020.

