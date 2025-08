Doha, Atlanta : les liaisons internationales rouvrent à l'aéroport

L’international repart fort à l’aéroport Nice Côte d’Azur. Ainsi, Qatar Airways a repris ses vols directs entre Nice et son hub, l'aéroport international Hamad de Doha. Le premier vol depuis trois ans, suite à l’interruption Covid, a eu lieu le mardi 9 mai (cette liaison directe avait été ouverte en juillet 2017). La “meilleure compagnie aérienne du monde* propose désormais quatre vols hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et samedis. Les vols partent de Nice Côte d'Azur à 16h00 et arrivent à Doha à 22h45 (heure locale) à l'aller. Les vols partent de Doha à 8h30 et arrivent à Nice à 13h20 au retour (heure locale).

Quant à la liaison Nice-Atlanta, une des grandes nouveautés de cette saison, elle démarre avec le vol inaugural de ce samedi 13 mai. Elle est opérée par la compagnie américaine Delta Airlines qui assure également un Nice-New-york. Au total pour cette saison estivale, la compagnie américaine met en vente plus de 30.000 sièges entre l’aéroport de Nice-Côte d’Azur et les USA.