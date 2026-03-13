“Don’t Go to the Police”, le documentaire choc d’Orange sur la cybercriminalité

Orange Cyberdefense présente “Don’t Go to the Police”, un documentaire inédit de 56 minutes consacré à la montée en puissance de la cybercriminalité mondiale. Réalisé par Ludoc, ce film propose une immersion au cœur de la traque de Lockbit, l’un des groupes cybercriminels les plus actifs entre 2019 et 2024. À travers ce format long, le leader européen des services de cybersécurité veut faire sortir la menace cyber du seul cercle des spécialistes pour la rendre visible au grand public, aux dirigeants et aux institutions, alors que la cyberextorsion continue de fragiliser économies, entreprises et démocraties.

Le documentaire s’ouvre sur une attaque survenue en décembre 2023 en France. Le clic d’un salarié d’un client de COAXIS, une PME du Lot-et-Garonne, déclenche alors une réaction en chaîne qui paralyse l’entreprise et touche, par effet domino, 350.000 clients à quelques jours de Noël. Le film suit la course contre la montre engagée par les équipes d’Orange Cyberdefense et de Coaxis pour préserver les données, contenir l’attaque et reconstruire en un mois près de 25 ans de systèmes informatiques. Cette plongée concrète dans les conséquences d’un rançongiciel illustre la brutalité de ces attaques, à la fois sur le plan économique, psychologique et organisationnel.

Au-delà de ce cas spectaculaire, “Don’t Go to the Police” retrace aussi la mobilisation internationale contre Lockbit, de Londres à New York, en passant par Paris, Stockholm et Washington. Le film s’appuie sur les témoignages de 18 experts et acteurs de premier plan, parmi lesquels des agents de la NSA et des enquêteurs de l’OFAC, pour décrypter l’organisation des réseaux cyber mafieux et l’environnement plus large dans lequel évoluent hacktivistes, groupes criminels et acteurs étatiques. Orange Cyberdefense entend ainsi montrer que la cybersécurité n’est plus seulement un sujet technique, mais un véritable enjeu collectif de société.