Double visite ministérielle consacrée à la sécurité et aux transports

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez et le ministre des Transports Philippe Tabarot effectueront un déplacement conjoint dans les Alpes-Maritimes lundi 9 février 2026. Cette visite sera placée sous le signe de la sécurité, avec plusieurs séquences consacrées à la protection des citoyens, aux transports publics et à la sécurité routière.

La première étape conduira les ministres à 14h30 au poste de police municipale du Cannet, où ils découvriront le centre de supervision urbaine de la commune. Après un geste inaugural et une prise de parole aux côtés de la députée Michèle Tabarot, ils échangeront avec les effectifs de police municipale sur les enjeux de sécurité locale.

Le déplacement se poursuivra en gare de Villeneuve-Loubet-Plage à 15h30. Les deux ministres assisteront à une opération de contrôles en gare puis à bord d’un train TER Zou! à destination d’Antibes. Cette séquence sera l’occasion de présenter les avancées issues de la loi Tabarot visant à renforcer la sûreté dans les transports et d’échanger avec les forces mobilisées sur le terrain.

Enfin, la visite se poursuivra à Antibes à 16h30, aux abords du lycée professionnel Jacques Dolle, avec une opération de contrôle des transports scolaires dans le cadre du plan Joana dédié à la sécurité routière.