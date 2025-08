e-Prix de Monaco : la troisième génération de la Formule E au rendez-vous

Non. Ce n’est pas le remake d’un Star Wars à Monaco qui se prépare, mais tout simplement la présentation de nuit, dans les lumières du casino de Monte-Carlo, des e-F1 de la Gen3. Ce sont ces voitures de course électriques de troisième génération, au design futuriste, qui participeront samedi à la 9e manche de la saison 2023 (et la 5ème course monégasque) du championnat du monde de monoplaces électriques sur le tracé des Formules 1 traditionnelles. (Photo DR : la Gen3 sous les lumières du Casino de Monte-Carlo).

Au départ en format biennal (un e-Prix tous les deux ans), la manche de Formule E a désormais lieu chaque année, deux à trois semaines avant le Grand Prix de Formule 1. Les e-voitures empruntent aussi depuis l’an dernier le grand tracé de la Formule 1 alors que lors des premières saisons elles s’étaient contentées de la partie basse du circuit autour du port. Il faut dire que la troisième génération a ouvert une nouvelle étape de la Formule E.

Par rapport à la Gen2, les dimensions ont été réduites avec, en moins,18 centimètres sur la longueur (dont 13 cm d'empattement), 10 centimètres sur la largeur et 4 centimètres sur la hauteur, pour un allègement de 53 kg. D'autre part, un moteur a été ajouté à l'avant afin d'accroître la capacité de régénération à 600 kW, pour 40% d'énergie régénérée. Avec une puissance de 350 kW contre 250 kW précédemment, la vitesse de pointe théorique passe de 280 km/h à 322 km/h. L’amélioration des performances énergétiques leur permettront de s’affronter sur l’intégralité des 19 virages de ce circuit de 3,337 km. De quoi commencer à bien rivaliser avec le thermique et de promettre des courses passionnantes.

Quant au championnat de Formule E, il vient de franchir le cap de la mi-saison en tête. A l’issue de la double manche de Berlin, les écarts se sont resserrés entre le leader Pascal Wehrlein (100 pts) et son dauphin Nick Cassidy (96). Troisième du classement avec 81 points, Jean-Eric Vergne se doit de profiter de cet e-Prix de Monaco pour affirmer son statut de candidat au titre. Un circuit qui lui va bien puisque le pilote français a terminé à la 2ème place l'an dernier derrière Stoffel Vandoorne.