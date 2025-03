E-Rallye Monte-Carlo : 63 équipages en lice

La 8ème édition de l'e-Rallye Monte-Carlo est en cours jusqu’à samedi. Elle a débuté mercredi depuis la célèbre place du Casino à Monaco. Cette compétition 100% électrique, organisée par l'Automobile Club de Monaco, voit s'affronter 63 équipages représentant 18 constructeurs sur un parcours de 250 km. Pas de folie du chrono : l'accent est mis sur la gestion de l'autonomie des véhicules. L'épreuve est inscrite au calendrier de la Bridgestone FIA ecoRally Cup, avec des équipes comme celles de Michal Zdarsky et Jakub Nabelek en tête de liste. Mais la concurrence est rude avec des anciens vainqueurs et des figures du sport automobile.

Les équipages devront affronter 14 spéciales de régularité sur des routes secrètes, dont certaines traversent des lieux emblématiques comme le col de Turini. Le parcours reste partiellement confidentiel et les équipages ne reçoivent leur roadbook qu'une heure avant le départ. Parmi les participants notables, des figures politiques comme Jacques Pastor et Fulvio Gazzola ainsi que des personnalités publiques engagées dans des causes, telles que Camille Gottlieb et Margaux Grundstein, qui participent sous les couleurs de leur association "Be Safe". L'organisation annonce un itinéraire plus exigeant que lors des éditions précédentes, traversant les Alpes et la Riviera italienne.