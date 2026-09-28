La Région Sud relance en 2026 son Chèque transition bioéthanol. Cette aide forfaitaire de 250 € contribue à l'achat et à la pose d'un boîtier E85 homologué, qui permet à une voiture essence de rouler au Superéthanol (coût entre 700 et 1 300 € pour un boitier selon les modèles). Dotée de 500 000 €, soit jusqu'à 2 000 aides, elle s'adresse aux ménages non imposables. Il faut être domicilié en Provence-Alpes-Côte d'Azur, posséder au moins une voiture particulière à usage personnel et avoir un impôt sur le revenu 2025 (indiqué sur l'avis d'imposition 2026) nul ou négatif. L'aide est limitée à une par foyer fiscal. Le boîtier doit être homologué et fourni et installé par un professionnel habilité. La facture doit avoir été payée entre le 27 juin et le 30 octobre 2026. La demande se dépose une fois le boîtier posé et payé, en ligne sur le portail des aides de la Région, jusqu'au 30 octobre.

L'aide arrive alors que les prix des carburants augmentent depuis le mois de mars et atteignent des niveaux records. Le litre d'E85 coûte environ 0,85 €, contre 2,15 € environ pour le SP95. Selon eFlexFuel, la conversion peut ainsi faire économiser jusqu'à 1 000 € par an environ, selon le véhicule et le kilométrage. Le gain réel dépend aussi de la surconsommation liée au Superéthanol, et les 250 € ne couvrent qu'une partie du coût de l'installation. Basé à Sophia Antipolis, eFlexFuel, spécialiste de la conversion des véhicules essence à l'E85, conçoit ces boîtiers homologués et constate l'engouement des automobilistes : ses ventes ont doublé cet été par rapport à l'été 2025.