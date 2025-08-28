Eau : une première française à Antibes avec la REUT dans les ports

Une première en France de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) dans les ports sera présentée demain matin par la Ville d’Antibes et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) depuis la capitainerie du Port Vauban. Autorisé par arrêté préfectoral le 8 août, ce projet pilote associe la CASA, Veolia et les ports Vauban, Gallice et Salis. Il vise à réduire la consommation d’eau potable dans un contexte de sécheresse renforcée. (Photo DR : le port Vauban à Antibes).

L’eau, issue de la station d’épuration d’Antibes et retraitée par une unité d’ultrafiltration et de désinfection UV, atteint un niveau sanitaire A. Elle est utilisée à Vauban, Gallice et la Salis à raison de 10 m³ par jour pour les trois ports avec un objectif de montée en puissance à 50 m³/jour et sert au lavage des quais, du matériel et des véhicules. Un suivi strict est assuré par la DDTM et l’ARS, incluant contrôles hebdomadaires, bilans virologiques et analyses des polluants. Les ports doivent aussi respecter des consignes précises : durée de stockage limitée, température de l’eau contrôlée et prévention des projections vers le public.

Depuis 2023, les deux collectivités valorisent déjà les eaux usées traitées issues de la station d’épuration d’Antibes avec l'arrosage des terrains sportifs d’Antibes à 36 m³/jour et l'irrigation d’un golf à Châteauneuf-Grasse tandis que des projets d'extension à d'autres communes de la CASA sont envisagés.

À ce jour, plus de 2 000 m³ d’eau ont déjà été utilisés pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage de la voirie. Un service qui est désormais étendu à la propreté des équipements portuaires. Cette initiative illustre une volonté d’innover face au changement climatique et aux restrictions d’eau (notamment celles en vigueur depuis le 14 août 2025), en transformant une contrainte en opportunité écologique et économique.