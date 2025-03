EcoVallée : Parc Méridia, démonstrateur de la ville durable

Nice va pouvoir créer son exemple de ville productive et durable dans la vallée du Var. Le projet Parc Méridia, piloté par l’EPA Nice Écovallée en collaboration avec la Métropole et l’Université via son institut IMREDD, a été sélectionné dans le cadre du programme “Démonstrateurs de la Ville Durable” du plan France 2030 opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat. En lauréat, ce projet innovant peut désormais entrer en phase de réalisation, soutenu par une subvention de plus de 6 millions d’euros.

La logique de la ville du quart d’heure

Après deux ans d’incubation et une série d’études de faisabilité, le projet Parc Méridia passe ainsi à l’étape de concrétisation. D’une durée maximale de 7 ans, cette phase permettra de mettre en œuvre des actions visant à faire de ce quartier un modèle réplicable de ville productive et écologique pour d’autres territoires. L’objectif est de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques du 21e siècle, en s’inscrivant notamment dans la logique de la ville du quart d’heure, qui propose des services essentiels dans un rayon de 15 minutes à pied ou à vélo.

Les sept actions financées

Les financements alloués soutiennent 7 actions principales portées par l’EPA Nice Écovallée et ses partenaires.

Pour EPA Nice Écovallée, il s'agit de :

Utiliser des techniques de design des politiques publiques pour renforcer la concertation avec les citoyens.

Développer une économie productive dans un milieu urbain dense, via un îlot démonstrateur.

Structurer une filière d’agriculture urbaine et péri-urbaine.

Réactiver et reconstituer biologiquement les sols.

Créer une filière d’économie circulaire autour des matériaux de terre.

Pour la Métropole Nice Côte d’Azur :

Gérer et piloter localement l’énergie produite dans le quartier.

Pour Université Côte d’Azur / IMREDD :

Développer un outil de modélisation pour optimiser les mobilités liées aux activités économiques du quartier.

Parc Méridia : Une vision pour la ville de demain

Situé à l’ouest de Nice, ce quartier de 64 hectares s’articulera autour d’un Grand Parc Paysager de 20 hectares, intégré à la plaine du Var. Construit sur des terrains déjà artificialisés, il accueillera quelque 5.000 logements, ainsi que des activités économiques productives, des commerces et services de proximité, des équipements publics (écoles, crèches, centre d’animation, infrastructures sportives). Le mix logement, travail, services, commerces et équipements public.

Ce quartier va ainsi incarner une nouvelle approche de l’urbanisme, centrée sur un développement économique cohérent avec les enjeux sociaux et environnementaux. Le projet se positionne comme un laboratoire d’excellence environnementale, capable d’inspirer des initiatives similaires ailleurs en France et dans le monde. Il répond notamment aux défis de la transition écologique et de la réduction de la pollution, en proposant un modèle de vie urbaine plus durable et résilient. Un chemin que Nice va explorer.