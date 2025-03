Ecoat et Livmed’s, lauréats du Prix de l’entrepreneur de l’année EY Sud-Est

Deux startups azuréennes parmi les cinq lauréats du Sud Est du 31ème Prix de l’Entrepreneur de l’année d’EY : Ecoat (Prix de la Scale-Up de l’année) et Livmed's (Prix de la Startup de l’année). Elles ont reçu leur trophée lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Marseille. Le prestigieux Prix de l’Entrepreneur de l’année a été attribué à Olivier Sorin, Pdg du bureau d’études avignonais Fondasol. C’est lui qui représentera la Région Sud-est au challenge national du Prix, le 16 octobre à Paris. (Photo DR : Mehdi Matyja, Manon Renou-Chevalier, Talel Hakimi et Etienne Leroy de Livmed's ont reçu à Marseille leur Prix Startup de l'Année EY).

Ecoat, fondée en 2011 à Grasse par Olivier Choulet, est une entreprise qui a pour objectif de verdir l’industrie de la peinture et des vernis en concevant, produisant, fabriquant et distribuant des polymères biosourcés qui entrent dans la composition des peintures. Elle a levée 10 M€ en janvier dernier pour poursuivre sa R&D et tripler la capacité de production de son usine implantée dans le Roussillon.

Livmed’s, cofondée à Nice en 2020 par Talel Hakimi, Mehdi Matyja, Manon Renou-Chevalier et Etienne Leroy, est un service de livraison à domicile de médicaments disponible 24h/24 et 7j/7. Elle assure la livraison de vos médicaments avec ou sans ordonnance, ainsi que vos produits de parapharmacie, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance.