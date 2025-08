Ecole “42 Nice” : l’association est liquidée

Pour l'Ecole 42 Nice, ouverte depuis janvier 2021 à Nice Méridia, c’est la fin, non de l’école mais en tout cas de l’association porteuse du label “Ecole 42” à Nice. Placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal judiciaire de Nice en date du 26 juin 2023, ellea été définitivement liquidée. Le jugement de liquidation de l’association 42 Nice a été en effet notifié hier mardi 25 juillet..

Début juillet, la Région et la Métropole qui la finançaient, avaient fait part de “soupçons d’importantes irrégularités présumées de gestion” et avaient de ce fait annoncé l’arrêt de leur soutien à la structure. Cela tout en soulignant le remarquable succès sur le plan de la formation des apprenants et en cherchant à assurer la continuité de cette action de formation.

“Les soupçons d’importantes irrégularités présumées de gestion ne permettaient plus à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, de poursuivre leur soutien à cette structure”, ont rappelé hier Nicolas Isnard, vice-président de la région Sud en charge de la Formation professionnelle et de la politique de l’emploi et Xavier Latour, vice-président de la Métropole, délégué à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à la Formation tout au long de la vie. Mais de préciser que “la liquidation ne signifie pas l’arrêt de l’activité de l’école”.

La Région et la Métropole, ont-ils affirmé, restent “pleinement mobilisées, en lien étroit avec le réseau national “Ecole 42”, au service des apprenants : les étudiants pourront terminer leur cursus à distance, grâce à la mobilisation des autres campus et de leurs formateurs. Par ailleurs, nous restons attachés à la continuité d’une activité de formation reconnue pour son excellence et dont le succès est aujourd’hui avéré, avec près 400 élèves formés, et ferons tout pour qu’une nouvelle structure, viable et soutenable, puisse prendre le relai, dans l’intérêt des étudiants”.