EDHEC et SKEMA au Top 10 des meilleures écoles de commerce du Figaro

Si HEC tient toujours la première place, et de haut, des meilleures écoles de commerce françaises, deux écoles azuréennes s'inscrivent dans le haut du tableau du classement du Figaro publié en début de semaine. L'EDHEC (4ème ex aequo avec EMLyon) et SKEMA font ainsi partie du Top 10 français du classement des écoles de commerces, palmarès de référence qui hiérarchise les écoles de commerce délivrant le grade de master. Pour élaborer ce classement, Le Figaro prend en compte plusieurs indicateurs notamment l’insertion professionnelle, le rayonnement international, la qualité de la recherche scientifique, et la qualité de l’encadrement des élèves par les professeurs. Ces programmes grande école (PGE) sélectionnent leurs étudiants sur concours après deux ans de classe préparatoire.

Les dix meilleures écoles distinguées cette année partagent un certain nombre de gages de qualité note Le Figaro. "Elles se sont toutes vues attribuer le grade de master par l’État, ainsi que l’exigeant label Equis par l’EFMD, un organisme indépendant à but non lucratif, dans les deux cas pour la durée maximale. Elles proposent à leurs étudiants des échanges académiques aux quatre coins du monde avec de nombreux partenaires académiques accrédités (Neoma en dénombre 223). Une proportion importante de leurs professeurs est titulaire d’un PhD à l’étranger (jusqu’à près de deux tiers pour Skema). Leurs junior-entreprises sont dynamiques."