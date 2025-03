EDHEC : une percée historique au classement du Financial Times !

L’EDHEC Business School fait une percée historique en se hissant à la 4e place mondiale du classement annuel des Masters in Management publié par le Financial Times. Elle gagne 7 places par rapport à la précédente édition. La grande école, forte de ses cinq campus (Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour) devient du même coup la deuxième business school française derrière l'Insead.

En matière de placement des diplômés, l’école affiche une dynamique régulière de progression des salaires et se distingue par la puissance de son réseau Alumni et son accompagnement carrières sur-mesure, en parfaite adéquation avec les aspirations des étudiants comme des entreprises. Sur les deux critères careers service et alumni network, l’EDHEC est classée N°1 en France.