Eiffage Énergie Systèmes teste sur la Côte une nouvelle façon de recruter

Eiffage Énergie Systèmes va tester dans les Alpes-Maritimes une nouvelle façon de recruter à travers une plateforme inédite qui ouvre sur une expérience conviviale, ludique et ergonomique. Filiale du groupe Eiffage, cette société conçoit, met en œuvre, exploite et assure la maintenance de systèmes et d'équipements dans les secteurs du génie électrique, industriel, climatique et énergétique. Pour les Alpes-Maritimes et Monaco, elle recrute 70 collaborateurs, de cadres à ouvriers et a cherché une façon différente et innovante pour trouver les meilleurs talents.

Rien à voir pour autant avec les métiers du numérique. De cadre à ouvrier les postes à pourvoir sont très variés : responsable d’affaire, chef d’équipe ou de chantier, technicien, conducteurs de travaux, monteur, projeteur (BIM), chargé d’étude, plombier chauffagiste, électricien, modeleur, metteur au point et autres.

Mais ce recrutement est organisé via une plateforme de Job Dating Virtuel qui a été spécifiquement créée. Chaque visiteur dispose d’un avatar pour déambuler dans le monde virtuel d’Eiffage, s’informer sur l’entreprise, ses engagements et déposer son CV. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au dimanche 4 février. Si le profil est retenu, un entretien avec les équipes Eiffage aura lieu, toujours dans ce monde virtuel. Pas besoin de se déplacer, la visioconférence permet un échange comme dans la vraie vie, explique Eiffage qui joue jusqu’au bout l’approche novatrice.

L’opération est lancée. En cas de résultats positifs, cette méthode testée sur la Côte d’Azur sera déployée à l'échelle nationale.