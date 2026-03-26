"Elles bougent pour demain" se décline sur la Côte

Nice et Antibes participent aujourd’hui, jeudi 26 mars, à la 3ᵉ édition d'"Elles bougent pour demain", opération nationale portée par l'association Elles bougent sous le haut-patronage du Ministère chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. À Nice, VINCI Construction ouvre dès 9h le chantier de l'Hôtel des Polices pour une visite immersive doublée d'une présentation des métiers du BTP, tandis qu'à Antibes, Enedis propose de 13h45 à 16h30 son atelier "Disjonct'Action", dédié à la découverte des métiers techniques de l'énergie. Deux rendez-vous concrets, pensés pour donner aux jeunes filles les clés d'univers professionnels qui leur sont encore trop peu présentés.

Ces actions locales s'inscrivent dans un dispositif bien plus large déployé simultanément dans toute la région PACA — de Marseille à Toulon en passant par Aix-en-Provence — et dans toute la France. Un enjeu de taille : les femmes ne représentent aujourd'hui que 19 % des professionnels du numérique et moins de 30 % des ingénieurs, alors que près de 800 000 emplois sont à pourvoir dans ce secteur d'ici 2030, selon France Stratégie.