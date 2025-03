Elles Bougent : le Pdg de Naval Group, président d’honneur de l’association

Un président d’honneur 2025 de poids pour l’association Elles Bougent : Pierre Éric Pommellet, Pdg de Naval Group. A la présidence d’honneur, il succède pour un mandat d’un an à Jocelyne Vassoille, vice-présidente Ressources humaines de Vinci, et sera aux côtés de Valérie Brusseau, la présidente de cette association qui a pour vocation d’encourager les jeunes filles à s'intéresser aux métiers d'ingénieures et de techniciennes. Aujourd’hui déjà, 340 collaborateurs et collaboratrices de Naval Group sont engagés comme "marraines et relais Elles bougent" et mènent des actions de sensibilisation auprès d’élèves d’école primaire, de collégiennes, de lycéennes et d’étudiantes, en leur présentant leur métier, leur activité et leur parcours.