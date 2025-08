Emeutes en France : les maires appellent au rassemblement aujourd’hui à midi

Ce n’est pas aujourd’hui le premier mercredi du mois mais les sirènes retentiront à midi à Cannes comme par ailleurs dans la plupart des villes de la Côte d’Azur et de France. Après les émeutes qui ont éclaté ces cinq dernières nuits, consécutives au décès tragique de Nahel, 17 ans, tué par un policier, mais suite aussi à l’attaque criminelle contre le domicile du maire de l’Haÿ-les-Roses, les maires de France appellent au retour à l’ordre. Chaque mairie a ainsi lancé un appel aux élus et citoyens à se rassembler ce lundi 3 juillet, à midi, devant leurs mairies tandis que les sirènes sonneront pour marquer ce rassemblement,.

Dans un communiqué, David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France (AMF), explique avoir lancé, face au désordre dans le pays, “l’Appel des maires” pour un retour à l’ordre républicain et un sursaut civique. “Dans ce cadre, David Lisnard et l’ensemble de son conseil municipal invitent les Cannois à un rassemblement demain, lundi 3 juillet à 12 h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Cannes pour porter l’appel à la paix civique”, est-il noté. A cette occasion, les sirènes d’alerte à la population retentiront partout dans la ville.

Un appel qui a été relayé par plusieurs villes azuréennes dont Grasse. Son maire, Jérôme Viaud, appelle à un rassemblement à partir de 11h45 devant l’Hôtel de Ville, dans la Cour d'honneur, entouré des élus du Conseil Municipal et du territoire du Pays de Grasse. A Nice, Christian Estrosi, président de la Métropole, a appelé, mais à 18 heures ce lundi, au même rassemblement devant la mairie de Nice pour rappeler l'attachement à aux valeurs fondamentales de la République.