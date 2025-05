Emilie and the Frenchies : les cookies niçois à la conquête de la Californie

Une nouvelle étape qui s’engage pour la marque niçoise Émilie and the Cool Kids : après son expansion en France, elle pose un pied aux Etats-Unis. Maison fondée en 2007 dans un petit local niçois de 37 m2, elle annonce l’ouverture à Aptos, près de Santa Cruz en Californie, d’un french coffee baptisé Émilie and the Frenchies. À l’origine de ce projet on retrouve Céline Molière, fondatrice de Emilie and the Cool Kids avec Mary Jane Nee, la manager du point de vente à Aptos, sa correspondante américaine et amie depuis plus de 30 ans ! (Photo DR).

Ensemble, avec Elisabeth Cervetti, la Directrice Générale de la marque, elles ont imaginé un lieu à part, où l’on retrouve les incontournables de la marque niçoise — cookies maison, cafés généreux, muffins, mais aussi des madeleines au beurre, des breakfast réconfortants et même le Pan Bagnat dans sa recette labellisée, le tout dans un décor californien aux accents Frenchy.

Émilie and the Frenchies, est-il précisé, se présente comme une extension naturelle de l’univers Cool Kids : même exigence sur le fait maison, mêmes recettes généreuses, mais avec une nouvelle équipe, une nouvelle énergie, et l’envie de faire découvrir la gourmandise à la française à une clientèle californienne curieuse et enthousiaste ! Pour Céline Molière, un retour aux sources en quelque sorte puisque c’est 10 ans après avoir découvert le concept en Californie qu’elle s’était lancée en 2007 à Nice.

Aujourd’hui Emilie and the cool kids compte une trentaine de boutiques en France dont plus de 25 en franchise et aligne quelque 200 “cookies’ dealers” (le nom donné à ses collaborateurs), avec un chiffre d’affaires autour de 12 M€ en 2024. Un beau succès. Mais de France, aller vendre des cookies aux Américains qui les ont inventés, c’est un nouveau tour de force à réussir.