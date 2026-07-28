Le Conseil des ministres du 27 juillet 2026 a officialisé la nomination d'Emmanuel Roux au poste de recteur de l'académie de Nice, qui compte 1 400 établissements. Professeur des universités en droit public, il occupait jusqu'ici les fonctions de recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation de la région académique Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Il succède à Natacha Chicot, en poste depuis 2022, qui rejoindra la région académique de Normandie à la même date. (Photo DR : Emmanuel Roux il y a un mois au séminaire national du réseau des CROUS en Aquitaine).

Titulaire d'un doctorat en droit public et d'une habilitation à diriger des recherches, Emmanuel Roux a mené l'essentiel de sa carrière entre l'université de La Réunion, le Centre universitaire de Nîmes (dont il a accompagné la transformation en université de plein exercice) et la présidence de l'université de Nîmes, élu en 2012 puis reconduit en 2016. Il a également présidé la commission juridique de la Conférence des présidents d'université (devenue France Universités) de 2014 à 2019, avant de rejoindre la Cour des comptes puis le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau en 2023.

Chevalier de l'Ordre national du Mérite et des Palmes académiques, il prendra officiellement ses fonctions le 3 août, avec pour mission immédiate de préparer la rentrée scolaire 2026-2027 dans les établissements des Alpes-Maritimes et du Var.