Emploi : les Entreprises Ephémères posent leurs valises à Cannes

Pendant 30 jours, au sein d’une structure fictive mais organisée comme une grande entreprise, 50 demandeurs d’emploi vont s’unir pour que chacun puisse retrouver une solution professionnelle pérenne. Accompagnés par des coachs, ils bénéficient tous d’un entraînement au retour à l’emploi, et accélèrent leurs recherches par la force du collectif et par un recrutement en circuit-court quotidien. C’est cette approche que mettent en oeuvre Les Entreprises Ephémères pour l'emploi qui poseront leurs valises à Cannes du 6 novembre au 15 décembre.

Cette démarche à la fois originale et performante est financée par Pôle emploi. Elle s'inspire des valeurs du sport, avec la formation d'une équipe qui vient contribuer à la réussite de chacun, et qui permet surtout de rompre l'isolement et la perte de confiance en soi qu'on peut tous ressentir quand on se retrouve au chômage. Plusieurs temps forts sont aussi programmés avec des ateliers animés par des sportifs, deux matinées dédiées aux métiers de la santé, des séances de développement de compétences... Au total, six semaines pour gagner le match de l'emploi.