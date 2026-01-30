Energie : à Cannes, la thalassothermie s’installe sur la Croisette

À Cannes, la transition énergétique commence à se concrétiser. Un exemple a été donné récemment avec l’Hôtel JW Marriott Cannes, établissement emblématique de la Croisette, qui a choisi de rejoindre le nouveau réseau de thalassothermie Énergie Marine Cannes Croisette (EMCC), opéré par ENGIE Solutions. À partir d’avril 2027, l’hôtel compte ainsi assurer 100 % de ses besoins en chauffage et rafraîchissement grâce à l’eau de la Méditerranée. Ce qui représente environ 6.000 MWh par an et une réduction de près de 400 tonnes de CO₂ chaque année. Une étape symbolique et structurante pour un projet qui redessine en profondeur le paysage énergétique cannois. (Photo DR : le JW Marriott, au coeur de la Croisette de Cannes).

Installé sur le site historique du premier Palais des Festivals, le JW Marriott poursuit de son côté sa stratégie environnementale. Le raccordement au réseau EMCC lui permettra d’alimenter près de 50.000 m² d’infrastructures – chambres, espaces de restauration, piscine, centre de conférences et théâtre – via une énergie renouvelable, décarbonée et silencieuse. Sans combustion ni cheminée, la thalassothermie promet un confort thermique constant tout en stabilisant les charges énergétiques de l’établissement, qui se débarrasse de ses anciennes chaudières gaz et groupes froids.

Cette opération s’inscrit dans la vision portée par l’Agglomération Cannes Lérins, engagée depuis plusieurs années dans le développement de réseaux de chaleur et de froid à base d’énergies renouvelables. Le projet EMCC, lancé dans le cadre du programme d’embellissement de la Croisette, vise plus largement à éviter plus de 125.000 tonnes de CO₂ sur 25 ans. Entièrement enterrée sous le square de la Roseraie, la future centrale de production sera invisible en surface. Elle exploitera une ressource locale, stable et inépuisable à partir de la température de la mer, captée entre 4 et 6 mètres de profondeur.

D’un point de vue technique et économique, l'option thalassothermie présente de beaux atouts. Long de 10,3 km, le réseau distribue chaleur et fraîcheur via des échangeurs thermiques et des pompes à chaleur, avec à la clé 10 à 20 % d’économies sur les factures énergétiques, selon les usages. La maintenance est centralisée et assurée par l’opérateur, simplifiant la gestion pour les bâtiments raccordés. À terme, est-il envisagé, près d’une centaine d’immeubles, hôtels et copropriétés pourront être alimentés par ce système, renforçant du même coup l’autonomie énergétique du cœur de Cannes.