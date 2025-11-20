Engagement RSE : La CCI Nice Côte d’Azur labellisée AFNOR

La reconnaissance d’une démarche engagée depuis plus de 18 mois pour la CCI Nice Côte d’Azur : elle est la première CCI de France labellisée “Engagé RSE – AFNOR”. Un label qu’elle a reçu officiellement aujourd’hui. Fondé sur la norme internationale ISO 26000, c’est un label de référence qui vient évaluer la maturité des engagements sociaux, environnementaux et économiques, tout en valorisant les bonnes pratiques auprès des parties prenantes.

L’évaluation repose sur 47 critères répartis en 8 thématiques. Elle couvre des domaines tels que la gouvernance, les ressources humaines, l’impact environnemental, l’ancrage territorial ou encore la performance économique. Ce label “Engagé RSE" vient aussi compléter les certifications déjà obtenues par la CCI Nice Côte d’Azur dans ses établissements avec QUALIOPI pour la formation et Ports Propres pour les ports de Golfe-Juan, Gallice et Vauban. Son périmètre couvre toutes les activités de la CCI du service aux entreprises en passant par la formation et la gestion portuaire.

“La CCI Nice Côte d’Azur a beaucoup évolué ces dernières années et est devenue une entreprise publique performante, moderne et humaine dont les actions prennent systématiquement en compte, par-delà l’intérêt général, les trois piliers de la RSE : l’environnement, l’économie et le social” a souligné a cette occasion Jean-Pierre Savarino, président.

Pour Franck Scarlatti, Directeur Général, “la CCI Nice Côte d’Azur accompagne, dans le cadre de ses missions de service public, les entreprises de son territoire dans leur démarche RSE. Cette labellisation a valeur d’exemplarité et permet accroître sa crédibilité dans l’exercice de ses activités. Par des pratiques durables différenciantes et une anticipation des réglementations, la CCI dispose d’un nouvel atout dans le cadre des procédures de mises en concurrence tout en développant sa marque employeur.”