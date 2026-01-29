Les Entreprenariales fêteront leur 25ème anniversaire le 4 juin

Save the date pour Les Entreprenariales 2026. Elles auront lieu le jeudi 4 juin, de 9 à 19 heures au stade Allianz Riviera à Nice. Une édition exceptionnelle : c’est celle du 25ème anniversaire. Un cap symbolique qui sera franchi. Mais plus qu’un anniversaire, l’UPE06 a choisi de la placer sur le thème du “collectif” et de lancer une invitation à avancer ensemble,dans un contexte où le collectif n’a jamais été aussi essentiel. Entrepreneurs, décideurs, partenaires et institutions sont ainsi invités à évoluer dans une même dynamique : croiser les regards, confronter les réalités et faire émerger des solutions concrètes. Au programme, des villages thématiques, des ateliers interactifs, des tables rondes inspirantes pour construire l’économie de demain.

L'affiche des Entreprenariales 2026