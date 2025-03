Entreprenariales : cap sur l'entreprise inclusive, enjeu de performance

L'entreprise inclusive : c'est le thème qu'a retenu l'UPE 06 pour la 23 ème édition de ses emblématiques Entreprenariales qui auront lieu le 7 décembre de 9 à 18 heures au stade Allianz Riviera à Nice. Ce salon affiche depuis sa création le même objectif : rassembler en un même lieu, sur une seule journée toute l'information nécessaire pour créer et gérer une entreprise et pour trouver des solutions concrètes aux problématiques de développement et de management.

Une proposition qui fait mouche. Le salon a comptabilisé l'an dernier plus d'une centaine d'exposants et plus de 4.500 visiteurs sur la journée. Chaque année aussi, un fil rouge, vient relier les tables rondes, conférences, ateliers et intervention diverses de la journée. Pour les deux dernières éditions, l'heure était à la transformation digitale et à la vague de l'Intelligence artificielle. Cette année, place à l'inclusion.

Président de l'UPE 06, Pierre Ippolito explique pourquoi ce thème a été retenu et pourquoi l'entreprise inclusive est aussi un enjeu de performance. "Nous sommes entrés dans un cycle de profonde recomposition des chaines de valeur, basé sur l’accélération des technologies, la décarbonation de notre économie et la massification de l’intelligence artificielle", note-t-il dans sa présentation du salon 2023. "Ces enjeux impliquent une manière radicalement différente de penser, de créer, de faire, de produire, de commercialiser, et, bien entendu pour les entreprises de mieux attirer et conserver les talents ou encore d’engendrer plus de créativité et d’innovation." Et de conclure que dans ce bouillonnement, "l'entreprise inclusive relèvera le défi d’une combinaison extraordinaire de transitions écologiques, numériques, mais aussi économiques et sociétales".

Les trois tables rondes de la journée suivront ce fil rouge : on débattra de "L'inclusion, source de performance durable pour l'entreprise" le matin, de "La création d'entreprise comme facteur d'inclusion" et d'"Inclusion vous avez dit inclusion? Mais à quoi ça sert exactement ? l'après midi. Quant à la traditionnelle grande conférence de clôture, avec l'invité d'honneur du journal Tribune Côte d'Azur, elle se fera avec Virginie Delalande, auteur du livre "Abandonner ? Jamais !" , sur une invitation : "Entreprise, misez sur la diversité".

Pour le reste, on retrouvera du matin jusqu'au soir ce qui a fait le succès des Entreprenariales : l'inauguration du salon à 9h30, les visites des stands, les déjeuners et cocktails (super pour le networking), les speed business meetings, les remises de prix d'entreprise, les présentations diverses et toutes les occasions de se rencontrer et d'échanger en une seule journée, en un même lieu.