Entreprenariales : un débat prometteur entre Arnaud Montebourg et Pierre Ippolito

Un débat qui promet : celui qui est programmé entre Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie, et Pierre Ippolito, président de l’UPE06, lors des Entreprenariales du 26 juin à l’Allianz Riviera de Nice. Il se tiendra pendant une heure (17h30 - 18h30) dans la grande scène extérieure. Animé par Isabelle Auzias, rédactrice en chef de Tribune Côte d'Azur, il permettra de confronter deux visions : celle d’Arnaud de Montebourg, forgée dans l’engagement politique et les combats pour une économie souveraine et celle de Pierre Ippolito, par ailleurs président du Groupe Ippolito, ancrée dans le quotidien entrepreneurial. Bien dans le thème de cette édition des Entreprenariales : le courage.