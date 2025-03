Entreprenariales : plus de 5.000 visiteurs et quelques belles startups primées

Plus de 5.000 participants sur la journée : les Entrepreneuriales 2023 sur le thème de l’”Entreprise inclusive, un enjeu de performance” ont battu un nouveau record d’affluence jeudi dernier à l’Allianz Riviera. Pour cette 22ème édition, conférences, tables rondes, speed business meeting, plateau TV avec BFM ont ponctué toute la journée tandis que le "déj business by UPE 06" a réuni 110 chefs d’entreprises. Le salon a également donné l’occasion de remettre de donner de la visibilité à de jeunes entreprises particulièrement performantes. L’association Recherche et Avenir a ainsi remis des prix aux entreprises lauréates du concours de la jeune entreprise 2023 et aux lauréat(e)s du prix projets étudiants. (Photo DR : les lauréats des prix Recherche et Avenir).

Lauréats du prix de la jeune entreprise :

Somanity de Mathieu Merian, une nouvelle fois primé. Le créateur des exosquelettes imprimés en 3D avait déjà reçu quelques jours auparavant le prix de Startup de l’année du Club Eco Côte d’Azur. Mauvaise Herbe studio de Nicolas Thomas Play Azur Prod de Brice Guisado (Play Azur)

Lauréats du prix projets étudiants :

DimiCare Biotech de Juan A. Garcia-Sanchez, PhD. C’est un projet de biotech dont nous entendrons sûrement parler et qui porte beaucoup d’espoir : de nouveaux antibiotiques à partir de molécules de synthèse efficaces sur des souches antibiorésistantes et avec toxicité réduite sur les cellules humaines. Aphrolivre d’Elodie B. Ombra Sun de Macky Dabo

La jeune entreprise lauréate pourra profiter d'un accompagnement RUEde la part de Recherche et Avenir. Tandis que les lauréats ont reçu des prix attribués par les partenaires (Fondation Université Côte d'Azur, CECAZ, Orange, Rise Partners, UCC Grand Sud, Dev Help, Incubateur Provence-Côte d'Azur).