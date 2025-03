Entreprendre en collectifs, mot d’ordre du nouveau SKEMA Entrepreneurs (ex SKEMA Ventures)

Une page qui se tourne dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat de SKEMA : SKEMA Ventures se transforme en SKEMA Entrepreneurs. Diplômé de l'école en 2022 (campus de Sophia Antipolis) et passionné par l'entrepreneuriat, le rugby et l'environnement, Adrien Vansteelant a été nommé responsable du développement de la nouvelle formule de l’incubateur-accélérateur de la business school. Il mettra en musique la nouvelle vision : replacer l'humain au cœur de l’accompagnement, avec des programmes adaptés selon la maturité des projets et des thématiques. Avec à la clé un mot d'ordre : "Entreprendre en collectifs". (Photo DR : Adrien Vansteelant).

Un mot d'ordre : entreprendre en collectifs

Sur le site web de SKEMA, Adrien Vansteelant note que “l'un des enjeux majeurs, c'est de créer des ponts avec d'autres acteurs de l'entrepreneuriat: des incubateurs, des fonds d'investissement et des experts ou des mentors". Et d'expliquer que "le mot d'ordre, c'est : "Entreprendre en collectifs". L'entrepreneuriat comme le rugby, c'est une histoire de rencontres, d'entraide et de passions. Notre rôle au sein de SKEMA Entrepreneurs est de mettre à disposition les bons ingrédients, les bons équipements et les bons partenaires pour placer les entrepreneurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent exprimer tout leur talent. Nous voulons faire en sorte que chaque idée soit un prétexte pour en apprendre plus sur soi, rencontrer du monde et confronter rapidement son idée au marché”.

“Je suis un adepte du "test and learn" : on tombe, on se relève, on apprend", poursuit-il. "Aucun entrepreneur ne trouve la combinaison parfaite du premier coup, il faut itérer et s'entourer, c'est là-dessus que SKEMA Entrepreneurs aidera ses prochains incubés. ”

De nouveaux programmes pré-incubation, incubation, accélération à partir de la rentrée 2024

Pour concrétiser cet esprit, des programmes seront adaptés à la maturité de chaque projet : pré-incubation, incubation, accélération. Ainsi, dès septembre 2024, le programme de pré-incubation aidera les aspirants entrepreneurs à apprendre les règles du jeu de l'entrepreneuriat à travers des ressources, des outils, des workshops et des conseils pour confronter au plus vite leur idée au marché. Un format online, ouvert à tous, tout au long de l'année.

Le programme d'incubation aidera entre 10 à 15 projets par semestre et par campus, avec pour but de les mener à leur premier essai commercial réussi ! Un format hybride, ouvert aux étudiants comme alumni, d'une durée de 3 mois renouvelable.

Au premier semestre 2025, seront lancés des programmes d'accélération axés autour de la dimension commerciale, du recrutement et du financement. Ces programmes auront des thématiques, dans la lignée des engagements stratégiques de l'école : l'Intelligence Artificielle, l'International et les Transitions.