Entrepreneuriat : le chef Éliès Hamila à Nice, Talent 2025 du réseau BGE

Le réseau d’accompagnement associatif BGE a révélé ses Talents Provence-Alpes-Côte d’Azur de la création d’entreprise. Parmi les 32 parcours de vie sélectionnés dans toute la France, deux talents PACA 2025 dont un Niçois, Éliès Hamila de Chef Éliès, ont été retenus pour leur résilience, leur inventivité et leur capacité à rebondir. Après une carrière en restauration classique, Éliès Hamila, qui avait subi une greffe du poumon avait dû abandonner ce métier devenu trop contraignant pour sa santé. Mais il a su transformer cette contrainte en opportunité, en créant une activité à son rythme, plus compatible avec ses besoins.

Accompagné par BGE Côte d’Azur et une couveuse d’entreprise, il a appris à structurer son projet, dépasser ses craintes administratives et à asseoir sa posture d’entrepreneur. Aujourd’hui, il cuisine pour des familles de vacanciers, principalement sur la Côte d’Azur, tout en développant sa clientèle, note le réseau.

Les années précédentes, BGE avait retenu comme talents azuréens en 2024, Rachel Bianconi d’Un autre départ à Nice (accompagnement au deuil et à la planification des dernières volontés), en 2023, Mélissa Ladevèze de Enjoy Cookies à Nice et en 2021, Mylène Muller de SeaZen à Juan Les Pins.