L'association de microcrédit organise une vingtaine d'événements gratuits en région Sud pour aider les habitants des quartiers prioritaires à concrétiser leur projet. Cinq rendez-vous sont proposés à Nice, Antibes, Cannes et Menton du 12 au 16 octobre.

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), l'envie d'entreprendre est plus forte qu'ailleurs, mais on y compte cinq fois moins d'entrepreneurs que dans le reste du pays, selon l'Indice entrepreneurial français 2025 de Bpifrance. Manque de financement et d'accompagnement, autocensure ou complexité administrative freinent encore de nombreux projets. Après une première campagne en février, l'Adie, qui a fait de ces territoires l'un des trois axes de son plan stratégique 2025-2027, revient sur le terrain du 12 au 16 octobre avec 21 événements en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse : permanences, ateliers, tables rondes et présence sur les marchés ou dans les lieux de vie. Une dynamique qui porte ses fruits : à fin août, 310 entrepreneurs issus des quartiers avaient été financés et accompagnés en PACA, soit une hausse de 36 % sur un an. "Ne rangez pas votre projet au fond d'un tiroir, venez nous en parler", lance Sébastien Chaze, directeur régional de l'Adie.

Les rendez-vous dans les Alpes-Maritimes

Lundi 12 octobre, 9h – Antibes. « Jeune et entrepreneur » : deux heures pour tout savoir sur la création d'entreprise, à l'agence France Travail d'Antibes, 1547 chemin des Combes. Inscription auprès de la Mission Locale de Sophia Antipolis.

Lundi 12 octobre, 9h15 – Nice. Permanence pour répondre aux questions des porteurs de projet et les orienter vers les bonnes structures, à l'agence Adie, 8 rue de Russie.

Mardi 13 octobre, 9h30 – Nice. « Mon potentiel d'entrepreneur.euse » : un atelier d'une journée pour identifier ses ressources, dépasser ses freins et passer à l'action, à l'agence Adie, 8 rue de Russie.

Mardi 13 octobre, 14h – Cannes. « Développer son entreprise avec l'IA » : un atelier pratique pour gagner du temps sur les devis, la communication ou le site internet, et repartir avec sa propre application. Permanence de Cannes La Bocca, La Bastide Rouge, 11 avenue Maurice Chevalier.

Vendredi 16 octobre, 10h – Menton. « Chiffrer mon projet », en partenariat avec la Mission Locale Est 06, 67 avenue Cernuschi.

Ateliers gratuits, inscriptions sur adie.org (rubrique ateliers et webconférences).