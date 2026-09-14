L'association Entre Head organise le vendredi 2 octobre sa "Journée Entre Head" à l'Hôtel Le Saint Paul de Nice, sous le thème "Cap vers le mieux-être de l'entrepreneur". Dès 8h30, la journée alternera interventions inspirantes et ateliers pratiques fondés sur l'intelligence collective, pour outiller les chefs d'entreprise face à la charge mentale et à l'isolement du dirigeant. Parmi les grands témoins attendus : Béatrice Vialle, première femme copilote du Concorde, le champion olympique de natation Alain Bernard, le colonel des sapeurs-pompiers Philippe Calatayud et l'industriel Marcel Ragni.