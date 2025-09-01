Une première pour Franck Cannata, le nouveau président de l'UPE06. Suite à sa récente élection, il a conduit la délégation des Alpes-Maritimes au grand rassemblement annuel des entrepreneurs français : la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF25), organisée la semaine dernière par le MEDEF dans le cadre prestigieux du stade Roland-Garros. Placée sous le thème du “Jeu décisif : l’heure des choix “, cette 7ᵉ édition a confirmé la vitalité collective et l’engagement des entreprises azuréennes. (Photo DR : les entreprises azuréennes en force à la REF25)

La première journée, le mercredi 27 août, a permis d’ouvrir le dialogue autour des grands enjeux nationaux et territoriaux. Après le forum de rentrée et la séquence d’ouverture de Patrick Martin, président du MEDEF, les représentants azuréens ont multiplié les rencontres avec élus et décideurs nationaux, renforçant leur rôle dans les débats stratégiques. Ces échanges se sont également enrichis de discussions avec les homologues du MEDEF Sud et du MEDEF Corsica.

La deuxième journée, celle du jeudi 28 août, a mis en lumière les défis économiques et environnementaux. Les présidents du MEDEF du Sud ont signé une déclaration commune des entreprises, présentée en juin lors de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice. Les débats ont porté sur la responsabilité territoriale des entreprises, la contribution des ETI et le rôle clé des métropoles dans la transition économique. Forte de ses 40 dirigeants présents, la délégation azuréenne a réaffirmé ainsi sa détermination à faire rayonner son territoire et à relever collectivement les défis.