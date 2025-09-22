Entreprises Éphémères Solutions arrive à Nice ce lundi

Et si le recrutement se jouait d’abord sur la motivation et le savoir-être, plutôt que sur les diplômes ? C’est le pari inédit des Entreprises Éphémères Solutions qui arrivent à Nice dès aujourd'hui lundi 22 septembre. Cinquante candidats auront l’opportunité de se former puis de décrocher un emploi en CDD ou CDI dans deux secteurs essentiels mais en forte tension : la mécanique et les services à la personne. Ce dispositif permet de faciliter le recrutement et l’intégration de tout candidat motivé dans des secteurs d’activité en pleine expansion. Sont recrutées des personnes qui souhaitent découvrir les bases d’un métier dans les secteurs du Service à la personne et de la Mécanique, s’y former pendant 8 semaines avant d’intégrer une entreprise partenaire engagée en CDD ou CDI.