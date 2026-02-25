Entreprises : Essences & Parfums, l’exemple grassois d’une transmission réussie

Dans un contexte où la transmission des PME industrielles reste un point de fragilité majeur, Essences & Parfums (plus de 20 M€ de CA) offre, depuis le Pays de Grasse, un cas d’école de succession réussie. Fondée en 1993 par Robert et Monique Romani, cette maison indépendante de compositions parfumées, implantée au Bar-sur-Loup, a su passer le relais sans rupture en 2023 à Samuel Desprets, dans le cadre d’un MBI (Management buy-in) soutenu par Trajan Capital, aux côtés de Bpifrance et Smalt Capital. Une opération pensée pour assurer la continuité de l’entreprise tout en préparant une nouvelle phase de croissance. (Photo DR : Samuel Desprets).

Spécialisée dans la création et la production de compositions parfumées pour des marques et distributeurs, notamment à l’export, Essences & Parfums s’est imposée comme l’une des dernières maisons indépendantes de la filière grassoise. Son positionnement B2B, son outil de production modernisé et automatisé, ainsi que son exposition à des marchés comme le Moyen-Orient et l’Asie, en ont fait une PME attractive, avec des fondamentaux solides : croissance, rentabilité, faible endettement et trésorerie saine. Autant d’éléments qui ont permis de sécuriser une transmission managériale dans de bonnes conditions, en préservant l’indépendance et la culture maison.

Le choix du repreneur a été central dans cette réussite. Formé à l’EM Lyon, passé par le conseil et le développement international dans de grands groupes, puis par la direction industrielle chez Shadeline (groupe ANJAC) à Mouans-Sartoux, Samuel Desprets apportait à la fois une vision stratégique et une expérience opérationnelle. Son projet, soutenu par les actionnaires financiers, consistait à "écrire le tome 2" d’Essences & Parfums : poursuivre le développement international dans la continuité du travail des fondateurs, tout en consolidant l’ancrage grassois et les standards de qualité. Une trajectoire que les fondateurs eux-mêmes avaient saluée au moment de la cession, en insistant sur la préservation des valeurs humaines de l’entreprise.

Trois ans plus tard, la sortie de Trajan au profit de Sagard MidCap, annoncée en février 2026 (closing attendu au printemps), illustre non pas un désengagement, mais une montée en gamme du projet. Trajan aura joué son rôle de fonds de transmission en structurant l’arrivée du repreneur et la phase de stabilisation ; Sagard prend le relais pour accompagner un changement de dimension : accélération de l’international, renforcement des capacités commerciales, créatives et industrielles, et possibles opérations de croissance externe dans la parfumerie de spécialité. Samuel Desprets, lui, reste aux commandes, garantissant la continuité managériale.

Au-delà du cas d’entreprise, Essences & Parfums montre qu’une transmission réussie repose sur un triptyque souvent décisif : des fondateurs prêts à transmettre dans la durée, un repreneur crédible et aligné avec l’ADN de la société, et des partenaires financiers capables d’accompagner successivement les étapes de développement. Dans un secteur où le savoir-faire du Pays de Grasse demeure un actif stratégique, cette opération démontre qu’il est possible de conjuguer patrimoine industriel, indépendance et ambition de croissance.