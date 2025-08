Environnement : Cannes soigne ses herbiers de posidonies

Espèce protégée endémique de la mer Méditerranée, l’herbier de posidonies est l’une des plus importantes sources d’oxygène des zones côtières pour l’écosystème (elle produit 14 à 20 litres d’oxygène par m2 et par jour). Son rôle est capital pour la biodiversité marine puisqu’il fait office d’abri pour les poissons, purifie l’eau en filtrant les matières en suspension, fixe le carbone et atténue la houle. C’est la raison pour laquelle Cannes, avec son rivage magnifique, cherche à protéger et entretenir ce capital marin, poumon vert de la baie. (Photo DR : les posidonies accumulées pendant l'hiver sur la plage du Moure Rouge, sont ramassées, puis placées sur une barge pour être rendues à la mer).

3.000 m3 de posidonies échouées rendues à la mer

L’opération de “clapage” des herbiers de posidonies, menée cette semaine, y contribue. Elle consiste à réintroduire dans leur milieu naturel les posidonies échouées sur le littoral cannois. Car même morte, la posidonie peut jouer un rôle essentiel en mer Méditerranée et contribuer à la lutte pour le climat en absorbant le gaz carbonique. En une semaine, au moyen d’une barge remorquée préalablement chargée au Port Canto, près de 3.000 m3 de posidonies échouées principalement sur la plage du Moure Rouge, à l’est de la ville, ont ainsi été rendus à la mer. Ils ont été largués au-dessus d’une fosse sous-marine située à 7 km au sud de l’île Saint-Honorat.

La posidonie permet de lutter contre l'érosion des plages

“La baie de Cannes constitue une ressource économique, un élément déterminant de l’identité locale mais avant tout un trésor écologique et une source de biodiversité inestimable” plaide le maire, David Lisnard. “Protéger cet environnement marin n’est pas une option, c’est une nécessité absolue. Le clapage des posidonies que nous menons est une illustration innovante, concrète et originale de notre volontarisme écologique.” Et de noter que la posidonie “a également une vertu économique et de protection du trait de côte puisqu’elle permet de lutter contre l’érosion des plages et ainsi de limiter les opérations de réensablement dans certains secteurs”.

Des actions pionnières pour la préservation des fonds marins

“A Cannes, nous protégeons les posidonies par une réglementation pionnière concernant le mouillage des grands navires à ses abords ou encore avec l’implantation en 2021 de l’écomusée Jason deCaires Taylor au sud de l’île Sainte-Marguerite. Nous soutenons également la restauration des champs de posidonies grâce à l’action proactive de notre Fonds de dotation Cannes”, a souligné David Lisnard, rappelant que sa municipalité a mené également de multiples actions, souvent pionnières et transversales, pour la préservation et la valorisation des fonds marins.