Environnement : le Prix de l’Enracinement-Simone Weil pour David Lisnard

Le Prix de l’Enracinement-Simone Weil pour David Lisnard. Ce prix lui a été remis mardi au Sénat pour sa politique environnementale et sa vision de l’écologie. Décernée chaque année par le think tank “Écologie responsable”, cette distinction récompense une personnalité qui s’engage en faveur d’une écologie inspirée par la pensée de la philosophe humaniste française Simone Weil disparue en 1943 (à ne pas confondre avec la femme d’Etat Simone Veil). Il salue la quête d’un équilibre entre les besoins de l’homme et les lois immuables de la nature, et un rapport respectueux à l’environnement.

“Lutter contre le réchauffement climatique, préserver la Méditerranée, agir pour la biodiversité, décarboner les activités, produire de l’énergie locale verte, rendre le cadre de vie plus agréable et attractif sont des nécessités et des objectifs que nous nous attachons à concrétiser à Cannes” a expliqué à cette occasion celui qui est également le président de l’Association des Maires de France. Avec à l’appui quelques “premières” et réalisations emblématiques : l’installation de microcentrales hydroélectriques équipées de microturbines dans les canalisations d’eau potable, la réutilisation des eaux usées, la création d’une station de production et de distribution d’hydrogène renouvelable (opérationnelle en 2025), le lancement simultané par l’Agglomération Cannes Lérins de cinq réseaux de chaleur à base d’énergie renouvelable….