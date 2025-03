Environnement : Saint-Vallier-de-Thiey un modèle d’application du projet LIFE-Smart

Aider à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre dans les communes de moins de 10;000 habitants grâce à un appui logistique, technique et humain : c’est l’objectif du projet LIFE-Smart. Financé par le programme européen LIFE il se décline en France sur quatre villes (Biot, Saint-Martin Vésubie, Tende et Saint-Vallier-de-Thiey) avec le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur, de l’Agence 06 et du bureau d’études LE B.E. Ce dernier se concentre sur l’optimisation énergétique des bâtiments publics, l’éclairage, et la flotte de véhicules, tout en intégrant des énergies renouvelables.

Saint-Vallier-de-Thiey, avec ses 3 700 habitants, illustre les avancées possibles en adoptant une approche structurée autour de l’efficacité énergétique, de la rénovation des bâtiments et de la production d’énergies renouvelables. Parmi ses réalisations, la commune a réduit de 65 % la consommation liée à l’éclairage public en passant aux LED, réalisé des audits et des rénovations énergétiques sur plusieurs bâtiments, et étudié le potentiel photovoltaïque des toitures pour développer des projets d’autoconsommation collective. Un modèle.