Épisode méditerranéen : les Alpes-Maritimes en vigilance jaune ce jeudi

Pluie-inondation, orages et vagues-submersion : la dépression Charles provoque le sixième épisode méditerranéen de l’automne. La Chaîne Météo prévoit 40 à 80 mm de pluie en 24 heures, localement davantage sur les reliefs.

La Côte d’Azur vit ce jeudi 12 novembre une journée pluvieuse et agitée. Venue d’Espagne et du Portugal, la dépression Charles provoque le sixième épisode méditerranéen recensé par Météo-France en à peine un mois et demi. Mercredi après-midi, le service météorologique national a étendu les vigilances jaunes des Alpes-Maritimes ainsi que du Var à trois phénomènes : pluie-inondation de 3h à 20h, orages de midi à 18h et vagues-submersion à partir de 14h. La Chaîne Météo prévoit 40 à 80 mm de pluie en 24 heures, localement davantage sur les reliefs.

Le vent soufflera dans les Alpes-Maritimes, où les pointes sont attendues autour de 50 km/h à Antibes et 45 km/h à Théoule-sur-Mer. Les principaux risques restent les ruissellements, les accumulations d’eau sur les routes et les crues rapides des petits cours d’eau. La prudence s’impose donc lors des déplacements : il ne faut jamais s’engager sur une chaussée inondée, et mieux vaut éviter les promenades, digues et jetées exposées aux vagues. Le soleil devrait faire son retour dès vendredi.