Eric Ciotti 41% et Christian Estrosi 30% : un second sondage enfonce le clou à Nice

A Nice, un second sondage défavorable à Christian Estrosi est venu confirmer hier vendredi, à 15 jours de distance, le sondage Cluster 17 pour Politico du 17 février dernier qui avait été vivement contesté par le camp Estrosi. Réalisé par Elabe/Berger Levrault pour Nice-Matin, BFM TV et Le Figaro, pour le premier tour des municipales de Nice, il accentue même d’un point l’avantage d’Eric Ciotti, le candidat UDR, qui est crédité de 41% des suffrages, pour 30 % à Christian Estrosi, candidat Horizons (le précédent sondage donnait 41% à Eric Ciotti et 31% à Christian Estrosi). Pour le second tour, en cas de duel (ce qui n’est pas le scénario le plus évident), Eric Ciotti l’emporterait par 51% contre 49% à Eric Ciotti (il est précisé cependant de tenir compte des marges d’erreur de l’ordre de 4 points). (Photo DR).

Pour les autres candidats, ce second sondage reste aussi très proche du premier : Juliette Chesnel-Le Roux (Ecologistes, PS, PCF) créditée de 13% (c’était 12% pour le précédent), puis Mireille Damiano (LFI, Viva), avec 11% (10% pour le précédent. Des pourcentages qui permettraient à chacune de se maintenir au deuxième tour, ou de fusionner pour une présence plus forte de la gauche au conseil municipal niçois. Les autres candidats se retrouvent, eux, en dessous de 5% chacun et ensemble ne totalisent pas 7%.

D’où, à quelque deux semaines du premier tour, des perspectives qui s’annoncent difficiles pour Christian Estrosi et le quatrième mandat qu'il brigue. Juliette Chesnel-Le Roux, tout particulièrement, a déjà annoncé qu’elle ne se retirerait pas et une triangulaire ou une quadrangulaire serait catastrophique pour lui (il ne bénéficierait pas d’un report des voix de gauche, lui permettant de combler le gap). Et même en cas de duel, le cas qui lui serait le plus favorable, Christian Estrosi n’a pas la meilleure position dans ce second sondage qui vient confirmer ce que disait déjà le précédent.